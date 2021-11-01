По словам мужчины, к нему обратился знакомый, который предложил ему помощь с организацией террористических актов в Киеве. Во время переговоров, которые проходили в одной из столичных гостиниц, экс-сотрудник СБУ ударил своего собеседника ножом.
Как утверждает мужчина, такая реакция была самозащитой — вербовщик сам попытался ликвидировать бывшего сотрудника СБУ за отказ от предложения.
После потасовки он поехал к бывшим коллегам и рассказал о случившемся, однако те не восприняли его слова всерьез, в результате чего ему пришлось обратиться в ГБР. Выехавшие на место следователи выяснили, что мужчина говорил правду об убийстве.
Экс-сотрудника СБУ передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.