Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) убил своего знакомого, который пытался завербовать его для совершения терактов. Об этом на днях сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР)

По словам мужчины, к нему обратился знакомый, который предложил ему помощь с организацией террористических актов в Киеве. Во время переговоров, которые проходили в одной из столичных гостиниц, экс-сотрудник СБУ ударил своего собеседника ножом.

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После потасовки он поехал к бывшим коллегам и рассказал о случившемся, однако те не восприняли его слова всерьез, в результате чего ему пришлось обратиться в ГБР. Выехавшие на место следователи выяснили, что мужчина говорил правду об убийстве.

Экс-сотрудника СБУ передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.