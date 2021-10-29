Официальный Тбилиси не вел никаких переговоров с Киевом об экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявили в МИД Грузии 29 октября

Ранее сообщалось, что Саакашвили, продолжающий голодовку в грузинской тюрьме, отказался от медицинской помощи в преддверии второго тура муниципальных выборов в Грузии. Экс-президент, агитируя за собственную политическую силу, заявил, что его жизнь зависит от выбора, который сделает грузинский народ. Киев ведет переговоры с Тбилиси о передаче Саакашвили © REUTERS, Irakli Gedenidze

В пятницу с Саакашвили встретились депутаты Верховной Рады Украины Александр Ковальчук и Юлия Клименко, заявившие, что дипломатические переговоры по поводу передачи экс-президента на Украину ведутся ежедневно.

"Мы просим, чтобы его отдали в Украину, потому что он является украинским гражданином. Здесь мы это обсуждать не будем, это вопрос обсуждения между дипломатами… Мне кажется, что и грузинская, и украинская власть — все заинтересованы в том, чтобы Михаил был жив и здоров прежде всего. А дальше уже можно вести переговоры о том, как забрать его в Украину", — рассказала журналистам Клименко.

Высказывания Клименко опровергли грузинские официальные лица. В МИД страны "со всей ответственностью" заявили о том, что никаких переговоров с украинской стороной в отношении Саакашвили не ведется. В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил досрочное освобождение Саакашвили и его передачу Киеву.