Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила руководство компании ООО «Прикарпатзападтранс», которая занимается транспортировкой нефтепродуктов, в масштабном загрязнении земель Закарпатья. Об этом 29 октября сообщили на сайте СБУ

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Были демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода, опасные отходы из цистерн закапывали в почву.

«Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. кв. м земель», — говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается в более чем 34 млн грн. Бывшему главному инженеру компании сообщили о подозрении по статье «Служебная халатность». Продолжается следствие.

Нефтепровод, на котором СБУ выявили нарушения, связывают с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В ОПЗЖ связь отрицают.

В феврале СНБО приняло решение о возвращении в государственную собственность части нефтепровода «Самара — Западное направление». На часть нефтепровода был наложен арест.