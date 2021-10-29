По данным СБУ, в конце 2018 года «Прикарпатзападтранс» самовольно демонтировал резервную ветку нефтепровода «Самара — Западное направление».
Были демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода, опасные отходы из цистерн закапывали в почву.
«Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. кв. м земель», — говорится в сообщении.
Ущерб, нанесенный государству, оценивается в более чем 34 млн грн. Бывшему главному инженеру компании сообщили о подозрении по статье «Служебная халатность». Продолжается следствие.
Нефтепровод, на котором СБУ выявили нарушения, связывают с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В ОПЗЖ связь отрицают.
В феврале СНБО приняло решение о возвращении в государственную собственность части нефтепровода «Самара — Западное направление». На часть нефтепровода был наложен арест.