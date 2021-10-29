По данным издания, Белый дом обратился к Пентагону с такой просьбой, чтобы не «раздражать» Кремль накануне встречи президентов.
«Президент Байден готовился к трудным переговорам с Путиным в Женеве… В Белом доме опасались, что испытания американского гиперзвукового оружия прямо перед саммитом могут послать неверный сигнал России или сорвать переговоры», — говорится в сообщении.
В России также учли этот момент и «не устраивали провокационных вещей перед саммитом», заявили в Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.
В Белом доме прокомментировали публикацию и заявили, что она «неточна».
В прошлый раз Джо Байден и Владимир Путин встречались в Женеве 16 июня. В Госдепе отметили, что на переговорах удалось достигнуть позитивных результатов в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
В Кремле сообщили, что подготовка к встрече ведется, переговоры могут состояться до конца года «в том или ином формате».