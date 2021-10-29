Вашингтон решил перенести испытания гиперзвукового оружия на момент после переговоров президента США Джо Байдена и России Владимира Путина. Об этом 28 октября сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе США

По данным издания, Белый дом обратился к Пентагону с такой просьбой, чтобы не «раздражать» Кремль накануне встречи президентов.

«Президент Байден готовился к трудным переговорам с Путиным в Женеве… В Белом доме опасались, что испытания американского гиперзвукового оружия прямо перед саммитом могут послать неверный сигнал России или сорвать переговоры», — говорится в сообщении.

Байден покажет Путину «дубинку». Почему Макрон согласился с российским президентом © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

В Белом доме прокомментировали публикацию и заявили, что она «неточна».

В прошлый раз Джо Байден и Владимир Путин встречались в Женеве 16 июня. В Госдепе отметили, что на переговорах удалось достигнуть позитивных результатов в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В Кремле сообщили, что подготовка к встрече ведется, переговоры могут состояться до конца года «в том или ином формате».