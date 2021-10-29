Страны-союзницы Вашингтона должны снять ограничения на поставки Киеву летального оружия. Такое предложение 28 октября высказала заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер, передает РИА Новости

«Прежде всего, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки помощи в виде летальных вооружений оборонного характера… Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты», — заявила Купер.

Кулеба заявил, что запуск Киевом «Байрактара» не нарушает Минские соглашения © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Ранее США предоставили Украине вооружения и другую военную помощь на сумму 60 млн долларов, дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

В России неоднократно предостерегали от поставок летального оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поощрение реваншистских настроений Киева усиливает напряженность на линии соприкосновения в Донбассе.

В последние дни в ДНР заявили об учащении обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ. Минобороны Украины показало кадры применения ударного беспилотника Bayraktar на линии соприкосновения. Участники нормандского формата призвали стороны к деэскалации и соблюдению Минских соглашений.