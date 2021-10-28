Как сообщил в соцсети свидетель произошедшего, в салон маршрутки зашла девушка, у нее на лице была маска. В какой-то момент она закашлялась — во рту у нее была сосательная конфета. Чтобы выплюнуть сладость на салфетку, она приспустила маску, но тут на нее набросился пассажир, сидевший рядом.
«Мужчина, который сидел рядом у окна, разбираться в ситуации не стал. Со словами: "Иди отсюда, чахоточная", начал выталкивать девушку с сиденья. И с такой злостью прикрикнул, что если бы не люди и водитель, наверное, полез бы драться! Стоит отдать должное водителю 15-го маршрута. Мужчина остановился и попросил разозленного пассажира покинуть транспорт. На этом конфликт был исчерпан», — рассказал свидетель инцидента.
В комментариях пользователи соцсети отметили, что пандемия коронавируса довела многих, и у людей просто «нервы на пределе» и «крыша от страха поехала».
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