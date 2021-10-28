Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что его настораживает взлетевший вверх антирейтинг президента Владимира Зеленского, а не его ослабевшая поддержка. Об этом 26 октября он рассказал в интервью украинским «Вестям»

Рейтинг Зеленского за месяц упал почти на 9% - опрос © REUTERS, Jonathan Ernst

«Это падение не критично, потому что все же президент сохраняет социальную поддержку на уровне 25%. А уровень доверия к нему еще выше. Но темпы падения рейтинга — 8% за месяц, то есть фактически на треть — настораживают. Более того, серьезно вырос антирейтинг и укрепился в диапазоне выше 50%, что может стать критическим в случае досрочных президентских выборов», — заявил Бортник.

По его словам, антирейтинг может стать серьезной проблемой для переизбрания Зеленского во втором туре, поскольку выборы, скорее всего, пройдут в два тура.

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

На следующий день после публикации опроса на сайт КМИСа была совершена атака, и данные попытались стереть.