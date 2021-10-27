Украинское государственное предприятие «Авиалинии Антонова» планирует эксплуатировать тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» до 2038-2040 годов, сказал генеральный директор ГП «Антонов» Сергей Бычков в интервью Владимиру Семиноженко, обнародованном на телеканале Национальной академии наук Украины 25 октября

«Мы им («Русланам» — ред.) недавно продолжали ресурс. Уверен, что они будут летать до 2038-2040 годов», — сказал Бычков.

Привет «Антонову»: Россия лишит Украину важного рынка © Пресс-служба ОАК / Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

По его словам, в настоящее время вся подготовка к производству «Русланов» «разрушена и сдана на металлолом».

Между тем самолет нуждается в модернизации с учетом современных технологий, компьютеризации и автоматизации, однако пока не удалось найти инвестора, который бы дал средства на разработку.

После разрыва военно-технического сотрудничества Киева и Москвы в 2014-15 годах, «Антонов» оказался без российских заказов, рынка, денег и комплектующих.

Во времена СССР «Антонов» выпускал самолеты тысячами. Ан-24 — 1028 единиц, Ан-2 — 3320 машин, 1402 самолета Ан-26, 18 гигантских транспортников Ан-124 «Руслан».

С 2009 по 2019 год, при независимой Украине, завод выпустил всего 22 самолета. Причем с 2016 по 2020 годы «Антонов» не произвёл и не поставил заказчикам ни одного самолета.