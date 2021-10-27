Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что украинские военные заняли Старомарьевку и оборудуют на территории населенного пункта свои позиции. Об этом он 27 октября сообщил в эфире ток-шоу «60 минут»

«Связь с населенным пунктом у нас периодическая, потому что она глушится украинскими подразделениями. У нас есть полный список людей, которые там проживают, потому что они были на обеспечении ДНР: там и дети, и старики», — рассказал Пушилин.

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«Естественно, наши подразделения не могут работать, имея малейшие предпосылки нанесения вреда гражданскому населению», — отметил глава ДНР.

В настоящее время, по словам Пушилина, делаются попытки подключить международные организации к обеспечению людей всем необходимым и возвращению населенному пункту статуса-кво.

Ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что 25 октября украинские военные попытались захватить село Старомарьевка в Тельмановском районе, которое находится на линии разграничения.

В среду информацию подтвердил Пушилин, отметив, что Старомарьевка находилась в «серой зоне», но была на обеспечении ДНР.