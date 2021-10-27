Отбывающий срок в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался переезжать в тюремную больницу. Об этом 27 октября в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

«Он не будет переезжать в тюремную больницу, которая находится в колонии. Он считает, что там небезопасно для его жизни», — сказала Денисова на видео, которое опубликовала в своем канале.

Она также сообщила, что завтра политика посетит украинский врач. Денисова сообщила, что Саакашвили чувствует себя неважно.

«Он слабеет с каждым днём. Было четыре кризиса — два гипертонических и два по крови. Падали в два раза показатели жизненно необходимые. Во дворе колонии дежурит реанимационная бригада. Они могут сделать переливание крови или массаж сердца. Но если нужно будет восстановить какие-то жизненно важные органы, а мы знаем что сегодня 27-й день голодовки Саакашвили, и это возможно, они этого сделать не смогут и довезти до больницы тоже…». — рассказала Денисова.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.