Президенту Украины Владимиру Зеленскому для укрепления рейтинга необходимо в первую очередь решить вопрос с тарифами на коммунальные услуги, в том числе, на газ. Об этом 26 октября политолог Руслан Бортник рассказал в интервью украинским «Вестям»

«Что было бы необходимо предпринять? Решить вопрос с перенаправлением украинским потребителям газа украинского производства, таким образом стабилизировать цены и даже, возможно, их снизить», — заявил Бортник.

Кроме того, по мнению политолога, президенту следует дать команду на задержание части своего окружения, погрязшего в коррупции, то есть позволить антикоррупционным структурам «поработать по своему окружению».

Также Бортник отметил, что Зеленскому крайне необходимы действенные шаги по направлению к миру в Донбассе. В пример он привел демонстрацию планов и готовности Украины идти на компромисс. Действия власти «параллельно необходимо пропускать через сито референдумов» — чтобы украинцы чувствовали себя причастными к формированию государственной политики.

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Во вторник были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.