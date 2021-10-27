«Что было бы необходимо предпринять? Решить вопрос с перенаправлением украинским потребителям газа украинского производства, таким образом стабилизировать цены и даже, возможно, их снизить», — заявил Бортник.
Кроме того, по мнению политолога, президенту следует дать команду на задержание части своего окружения, погрязшего в коррупции, то есть позволить антикоррупционным структурам «поработать по своему окружению».
Также Бортник отметил, что Зеленскому крайне необходимы действенные шаги по направлению к миру в Донбассе. В пример он привел демонстрацию планов и готовности Украины идти на компромисс. Действия власти «параллельно необходимо пропускать через сито референдумов» — чтобы украинцы чувствовали себя причастными к формированию государственной политики.
Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.
Во вторник были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.