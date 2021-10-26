Ранее одним из украинских пользователей социальной сети Кулебе был задан вопрос о том, рассматривается ли возможность введения Украиной запрета на транзит российских товаров в другие страны и полная блокада Приднестровья в случае прекращения транзита газа из России
«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных шагов в ответ», — заявил украинский министр.
1 октября российская компания «Газпром» прекратила транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины в результате достижения договорённостей с соответствующей венгерской компанией о транзите газа в эту страну через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.