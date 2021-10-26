Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 26 октября в Twitter, что украинские ведомства продолжат преследование экс-прокурора Крыма, посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской

Кулеба захотел испортить жизнь Поклонской © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД», — написал украинский дипломат.

Ранее Наталью Поклонскую назначили послом России в островном государстве Кабо-Верде. После ее назначения Кулеба заявил, что у Киева появилась возможность «испортить ей жизнь», если она сохранила гражданство Украины. Поклонская пояснила, что с 2014 года отказалась от украинского гражданства.

С 2014 по 2016 год Наталья Поклонская исполняла обязанности прокурора Крыма.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявлял, что ведомство уже обратилось к дипломатам Кабо-Верде, обвиняя ее в «преступной деятельности в Крыму». В МИД Кабо-Верде заверили, что шансов добиться экстрадиции российского посла у Киева нет.