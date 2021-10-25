Премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 25 октября заявил о важности суверенитета Украины, однако получил достойный ответ

Согласно сообщению канцелярии Джонсона, последний «подчеркнул важность суверенитета Украины».

«Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договорённостей», — говорится в публикации на сайте пресс-службы Кремля по итогам переговоров.

Украинский тупик. Что Путин рассказал в Сочи об Украине © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В частности, лидеры стран поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, являющегося важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима нераспространения ядерного оружия.

Ранее Кремль неоднократно обращал внимание на то, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию внутриукраинского конфликта как в рамках минских соглашений, так и по линии встреч в «нормандском формате».