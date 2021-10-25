Газораспределительные компании Украины с начала следующего года намерены многократно взвинтить стоимость доставки газа для населения, сообщило информагентство УНИАН 25 октября

Журналисты проанализировали публикации на сайтах облгазов и обнаружили, что все компании намерены поднять тарифы на доставку «голубого топлива» домохозяйствам.

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На текущий момент украинцы платят за газ около 8 грн (21,14 руб) за кубометр, плюс оплачивают его доставку до своего жилья, которая в разных регионах составляет на текущий момент от 0,31 грн до 2,46 грн.

С 1 января 2022 года эта составляющая тарифа в среднем может вырасти в 2,875 раза, с нынешних 1,44 грн до 4,14 грн.

Если эти тарифы будут одобрены украинским регулятором, то реальная стоимость газа для населения вырастет в среднем до 12,14 грн (32,08 руб) за кубометр.

При этом в ряде областей, например, в Луганской и Уманской, стоимость доставки газа вырастет с 1,55 грн до 8,41 грн и с 1,78 грн до 8,91 грн соответственно.

Газовый пузырь. Лопнет ли диктатура Зеленского © пресс-служба президента Украины

В России население получает газ по ценам 5-7 рублей за куб, что в 6-8 раз ниже украинских тарифов.

При этом до Майдана 2014 года стоимость газа для населения на Украине находилась в пределах от 0,75 грн до 2,95 грн, что ниже нынешних российских тарифов.

Тогда Киев покупал газ у «Газпрома» напрямую и, смешивая его с газом собственной добычи, мог снабжать и население, и промышленность «голубым топливом» по крайне привлекательным ценам.