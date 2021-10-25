Как уточняется, конечный срок подачи предложений — 22 ноября 2021. Аукцион должен начаться 28 декабря 2021.
За услуги кадровым агентствам «Нафтогаз» готов заплатить 48 млн 921 тыс. грн с учетом НДС. Свои обязательства победившая на тендере компания должна будет исполнить до 31 декабря 2024 года.
Рекрутер должен будет подобрать кандидатов с высшим и дополнительным образованием, владеющих украинским и английским языками.
От них также будет требоваться компетенции в стратегическом управлении, развитии бизнеса и международных операций, операционном управлении, финансовом планировании, разведке и добыче углеводородов, геологии и геофизике.
После увольнения предыдущего председателя правления Андрея Коболева и прихода в «Нафтогаз» Юрия Витренко предприятие покинули несколько топ-менеджеров, также в полном составе уволились иностранцы из Наблюдательного совета компании.
Увольнение Коболева и назначение Витренко раскритиковали представители США и Евросоюза. После этого правительство обязалось провести конкурс на должность главы «Нафтогаза» не позднее 1 мая 2022 года. До этого момента Витренко продолжит исполнять обязанности главы компании.