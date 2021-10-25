НАК «Нафтогаз Украины» объявил тендер на услуги рекрутинговых агентств для подбора 20 кандидатур на должности менеджеров высшего звена. Об этом говорится в сообщении на украинском сайте госзакупок ProZorro

Уволенный за прогулы директор «Нафтогаза» успел выписать себе 100 млн грн премии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

За услуги кадровым агентствам «Нафтогаз» готов заплатить 48 млн 921 тыс. грн с учетом НДС. Свои обязательства победившая на тендере компания должна будет исполнить до 31 декабря 2024 года.

Рекрутер должен будет подобрать кандидатов с высшим и дополнительным образованием, владеющих украинским и английским языками.

От них также будет требоваться компетенции в стратегическом управлении, развитии бизнеса и международных операций, операционном управлении, финансовом планировании, разведке и добыче углеводородов, геологии и геофизике.

После увольнения предыдущего председателя правления Андрея Коболева и прихода в «Нафтогаз» Юрия Витренко предприятие покинули несколько топ-менеджеров, также в полном составе уволились иностранцы из Наблюдательного совета компании.

Увольнение Коболева и назначение Витренко раскритиковали представители США и Евросоюза. После этого правительство обязалось провести конкурс на должность главы «Нафтогаза» не позднее 1 мая 2022 года. До этого момента Витренко продолжит исполнять обязанности главы компании.