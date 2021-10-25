Ученики первого класса тернопольской школы спели популярную на Украине песню про пособника нацистов Степана Бандеру. Соответствующее видео опубликовал 25 октября Telegram-канал Vesti.ua

Львовские десантники спели о Бандере для воспитания детей © скриншот видео

«Отличная перспектива для учащихся, учитывая, что в этом году 30% украинских абитуриентов не набрали даже проходной порог на ВНО (Внешнее независимое оценивание, аналог российского ЕГЭ — ред.) по математике. Когда через 10 лет этих бедных детей-заложников ума своих родителей не примут в нормальные институты, они смогут попасть в институт Нацпамяти», — сыронизировали в посте.

В последнее время в соцсетях начали распространяться видеоролики, на которых подростки в разных местах и ситуациях исполняют песню, посвященную Бандере. Тренд не обошел стороной украинских депутатов, которые исполнили композицию в стенах Верховной Рады. Кроме того, летом парламентарии предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Степану Бандере.

Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял тесно сотрудничавшую с нацистами Организацию украинских националистов. Под его руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.