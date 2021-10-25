Первая леди Украины Елена Зеленская больше не поддерживает черный юмор, над которым раньше хохотала вместе со всеми юмористами в студии «Квартал 95». Об этом 25 октября рассказал друг, кум и бывший коллега семьи Зеленских Александр Пикалов в интервью «Украинской правде»

«Юмористы между собой обычно шутят достаточно чернушно, как врачи… И если сейчас мы начинаем немного чернить в настроении, Ленка говорит: "тихо". Ранее мы где-то что-то услышали, где-то вычитали, где какая-то новость и начинаешь ее раскручивать. А сейчас, например, начинаем хохотать по поводу денег для детей, родившихся. А Лена в теме и говорит: "не так". Я говорю: "Лена, это же юмор". А она говорит: "юмор должен быть правдивым"… Да, цензура. Появилась у нас такая цензура, откуда не ждали», — заявил он, смеясь.

Ранее Пикалов заявил, что Зеленский перерос «Квартал 95» и вряд ли вернется после окончания политической карьеры.