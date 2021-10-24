Дипломатические демарши подобного рода считаются одним из сигналов приближающейся войны, считает эксперт.
«Знаете, надо сказать что в мире приостановка работы представительства НАТО в России вызвала большую волну тревожности. Такой разрыв политических отношений военными структурами как правило является одним из сигналов приближающихся военных действий», — заявил Марков.
Российские действия зафиксировали факт того, что отношения между альянсом и Москвой зашли в тупик, заключил Марков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.