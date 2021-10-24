В начале октября НАТО приняло решение вдвое сократить количество российских дипломатов, работавших при дипмиссии в Брюсселе. В ответ на это Россия приостановила деятельность представительства НАТО в Москве. О том, чем это грозит, рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру

Дипломатические демарши подобного рода считаются одним из сигналов приближающейся войны, считает эксперт. «Хотят в НАТО – пусть уходят»: основатель Русского движения на Западной Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Знаете, надо сказать что в мире приостановка работы представительства НАТО в России вызвала большую волну тревожности. Такой разрыв политических отношений военными структурами как правило является одним из сигналов приближающихся военных действий», — заявил Марков.

Российские действия зафиксировали факт того, что отношения между альянсом и Москвой зашли в тупик, заключил Марков.

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