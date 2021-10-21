Дипломатический демарш НАТО по отношению к России вызвал волну обеспокоенности в мире. Крупномасштабная война с Западом возможна, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В начале октября в НАТО приняли решение сократить вдвое число сотрудников российской дипмиссии при военном альянсе в Брюсселе. В ответ на это Россия приостановила действие военной миссии НАТО, информационного бюро Североатлантического альянса в Москве, и с 1 ноября на неопределенный прекращена работа постоянного представительства при организации. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг обвинил Россию в осложнении дипотношений и анонсировал заседание министров обороны стран Альянса, посвященное «российской угрозе».

- НАТО выслало российских дипломатов, мы же закрыли их представительство. Это «обмен любезностями» или что-то серьезное происходит?

– Знаете, надо сказать что в мире приостановка работы представительства НАТО в России вызвала большую волну тревожности. Такой разрыв политических отношений военными структурами как правило является одним из сигналов приближающихся военных действий. Люди испугались — не будет ли войны между НАТО и Россией? В то же время российские действия должны были продемонстрировать, что Москва фиксирует: нынешний генсек НАТО Столтенберг завел отношения России и НАТО в тупик. Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Особенно Россия была шокирована решением Столтенберга наполовину сократить российское представительство, это во-первых. Во-вторых к этому он еще добавил причину — якобы существующую «общую злонамеренность России». Это уже какое-то уникальное заявление. Россия теперь всемирное зло, что ли? И в третьих, он заявил, что одновременно мы будем углублять отношения с Россией.

Как можно высылать половину российских дипломатов и одновременно развивать отношения? Россия продемонстрировала, что так не будет. Взяла и просто вообще все заблокировала. Я не удивлюсь, если узнаю, что российские дипломаты или Служба внешней разведки получили задание секретно разведать — а, вообще, Столтенберг психически здоров?

- Действительно, ранее политолог Матвейчев назвал действия НАТО «шизофренией». Сразу после высылки дипломатов официальный представитель НАТО сказала о готовности к диалогу в рамках совета «НАТО — Россия».

– Это было за один день до. Ну да, полностью можно с этим согласиться. Они очень резко антироссийские, агрессивные и странные. Есть какая-то неадекватность.

- Ранее [американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине] Курт Волкер говорил о возможности принять Украину и Грузию в Альянс без учета пятой статьи о коллективной самообороне.

– Курт Волкер — уже никто. Он провалил свою работу, которую вели спецслужбы во время конфликта на Украине, он уже является никем. Его можно не воспринимать серьезно. Там будет другое — там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое «получленство», которое называется ПДЧ — План действий по членству. Евгений Сатановский: Все идет к большой войне с Россией, а Украина – жертвенная пешка © РИА Новости, Григорий Сысоев

Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. И в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет. Это наиболее вероятный вариант. С другой стороны, российские власти сформулировали "красные черты", что если будет принято ПДЧ — российские войска просто войдут на территорию Украины и большинство граждан Украины на юго-востоке страны поддержат их. Юго-Восток Украины пойдет по пути Крыма.

- Недавно глава Пентагона посетил Киев, и заявил, что Украина имеет право самой определять свое будущее, и что ни одна третья страна не может воспрепятствовать вступлению Киева в НАТО. Происходит обострение риторики, чего нам стоит опасаться?

– Конечно стоит. Новая администрация США ищет новую политику в российско-украинском углу своей внешнеполитической картины. Байден хотел бы улучшить отношения с Москвой, но и не сдавать американских позиций. Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить. В чем суть взведенного курка?

На Украине создана террористическая диктатура, которая с помощью террора и пропаганды постепенно превращает русское население Украины, которого, собственно, 80 процентов, в антирусское. Они примерно превращают один процент за один год. Прошло 30 лет. В каких-то экстраординарных условиях — два процента в год. На сегодня антирусских на Украине порядка 30 процентов. Им нужно еще десять лет террористической диктатуры. За десять лет они надеются добавить еще 20-30 процентов, так, что через 10 лет 60 процентов необратимо станут антирусскими. Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война

После этого американцы могут уменьшить градус конфликта России и Украины. Он примет уже самостоятельный, не зависящий от американцев и необратимый характер. Им нужно всего 10 лет сохранения террористической диктатуры.

Они не заинтересованы в переговорах и в каком направлении они будут двигаться, пока предсказать трудно, но идет важный процесс оформления новой политики. Американская политика будет новой в отношении Украины — это точно, а вот какой новой — пока вопрос остается открытым, там множество разных вариантов.

- Сергей Александрович, не то чтобы по вашему мнению — по вашим ощущениям, возможна ли полномасштабная война Украины с Россией сейчас?

– Да. Да, безусловно. Владимир Путин считает, что нас обманули, не вводить войска было ошибкой на юго-восток Украины в 2014 году, и он понимает — его историческая миссия — не допустить превращения Украины в анти-Россию. Если он не выполнит эту историческую миссию, то все его великие свершения в истории России будут таким образом блокированы. Это его миссия — прекратить превращение Украины в анти-Россию.

Это один большой фактор, а второй — большинство на юго-востоке Украины хотят, чтобы эта страна была в дружеских отношениях с Россией, и, более того, большинство не возражало бы пойти по пути Крыма и полностью воссоединиться с Россией. Это имеет важное значение.

И третье — это гибридная война между Западом и Россией с целью уничтожения нас. Речь идет о государственном перевороте в России, установлении марионеточной хунты, а дальше — разделение России на десять частей, лишение ее суверенитета, и исчезновение нашей страны в том виде, в котором она существовала последние несколько столетий. Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией

И еще один фактор — резко возросшая неадекватность политических элит США и стран Евросоюза, связанные с внутренними кризисными явлениями, которые у них происходят. Это означает, что они могут сделать чудовищные глупости, например, как они убили Муаммара Каддафи. Сегодня, кстати, 10 лет со дня убийства этого лидера. Или что они сделали в Сирии, или что американцы делали в последние годы в Афганистане. Вот такие жесткие ошибки они безусловно могут допустить. Все это — предпосылки для того, что может вспыхнуть война.

- На этот раз сумеем ли мы найти силы начать полномасштабную военную операцию на Украине?

– У нас нет задачи военного противостояния киевской хунте. В случае ввода российских войск и скоротечных боевых действий большинство украинской армии перейдет на сторону России. Дело в другом — дело в противостоянии Западу. В этом случае начнется девятый вал, мощнейшая волна санкций, многие из них могут носить неожиданный характер — начнутся кибератаки, которые заблокируют российские самолеты, или выключат светофоры в крупнейших мегаполисах России.

- И как мы этому будем противостоять?

– Надо готовиться. Закон о независимом интернете исполнять. Какие-то спецслужбистские вещи — чтобы нельзя было подключиться к диспетчерским аэропортов через интернет, хакерскую атаку провести. НАТО все это уже делала. Надо пройтись по чувствительным объектам инфраструктуры. Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Ну и политическая воля должна быть — не должно быть воя со стороны элит, которые хранят свои деньги и недвижимость за границей. Они тогда удержали Путина от решения ввести войска. Разве Путин кого-то отправил в отставку? Он не уволил. Были же люди, которые отговаривали — не надо вводить войска на юго-восток Украины. Эти люди не уволены со своих постов. Мне кажется, надо было это сделать.