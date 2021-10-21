Об этом он рассказал в интервью Украина.ру 

В начале октября в НАТО приняли решение сократить вдвое число сотрудников российской дипмиссии при военном альянсе в Брюсселе. В ответ на это Россия приостановила действие военной миссии НАТО, информационного бюро Североатлантического альянса в Москве, и с 1 ноября на неопределенный прекращена работа постоянного представительства при организации. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг обвинил Россию в осложнении дипотношений и анонсировал заседание министров обороны стран Альянса, посвященное «российской угрозе».    

НАТО выслало российских дипломатов, мы же закрыли их представительство. Это «обмен любезностями» или что-то серьезное происходит?

– Знаете, надо сказать что в мире приостановка работы представительства НАТО в России вызвала большую волну тревожности. Такой разрыв политических отношений военными структурами как правило является одним из сигналов приближающихся военных действий. Люди испугались — не будет ли войны между НАТО и Россией? В то же время российские действия должны были продемонстрировать, что Москва фиксирует: нынешний генсек НАТО Столтенберг завел отношения России и НАТО в тупик. 

Сергей Марков: кто он
Сергей Марков: кто он
© РИА Новости, Нина Зотина

Особенно Россия была шокирована решением Столтенберга наполовину сократить российское представительство, это во-первых. Во-вторых к этому он еще добавил причину — якобы существующую «общую злонамеренность России». Это уже какое-то уникальное заявление. Россия теперь всемирное зло, что ли? И в третьих, он заявил, что одновременно мы будем углублять отношения с Россией.

Как можно высылать половину российских дипломатов и одновременно развивать отношения? Россия продемонстрировала, что так не будет. Взяла и просто вообще все заблокировала. Я не удивлюсь, если узнаю, что российские дипломаты или Служба внешней разведки получили задание секретно разведать — а, вообще, Столтенберг психически здоров?

- Действительно, ранее политолог Матвейчев назвал действия НАТО «шизофренией». Сразу после высылки дипломатов официальный представитель НАТО сказала о готовности к диалогу в рамках совета «НАТО — Россия»

– Это было за один день до. Ну да, полностью можно с этим согласиться. Они очень резко антироссийские, агрессивные и странные. Есть какая-то неадекватность.

- Ранее [американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине] Курт Волкер говорил о возможности принять Украину и Грузию в Альянс без учета пятой статьи о коллективной самообороне. 

– Курт Волкер — уже никто. Он провалил свою работу, которую вели спецслужбы во время конфликта на Украине, он уже является никем. Его можно не воспринимать серьезно. Там будет другое — там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое «получленство», которое называется ПДЧ — План действий по членству. 

Евгений Сатановский: Все идет к большой войне с Россией, а Украина – жертвенная пешка
Евгений Сатановский: Все идет к большой войне с Россией, а Украина – жертвенная пешка
© РИА Новости, Григорий Сысоев

Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. И в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет. Это наиболее вероятный вариант. С другой стороны, российские власти сформулировали "красные черты", что если будет принято ПДЧ — российские войска просто войдут на территорию Украины и большинство граждан Украины на юго-востоке страны поддержат их. Юго-Восток Украины пойдет по пути Крыма.

- Недавно глава Пентагона посетил Киев, и заявил, что Украина имеет право самой определять свое будущее, и что ни одна третья страна не может воспрепятствовать вступлению Киева в НАТО. Происходит обострение риторики, чего нам стоит опасаться? 

– Конечно стоит. Новая администрация США ищет новую политику в российско-украинском углу своей внешнеполитической картины. Байден хотел бы улучшить отношения с Москвой, но и не сдавать американских позиций. Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить. В чем суть взведенного курка?

На Украине создана террористическая диктатура, которая с помощью террора и пропаганды постепенно превращает русское население Украины, которого, собственно, 80 процентов, в антирусское. Они примерно превращают один процент за один год. Прошло 30 лет. В каких-то экстраординарных условиях — два процента в год. На сегодня антирусских на Украине порядка 30 процентов. Им нужно еще десять лет террористической диктатуры. За десять лет они надеются добавить еще 20-30 процентов, так, что через 10 лет 60 процентов необратимо станут антирусскими. 

Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война
Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война

После этого американцы могут уменьшить градус конфликта России и Украины. Он примет уже самостоятельный, не зависящий от американцев и необратимый характер. Им нужно всего 10 лет сохранения террористической диктатуры.

Они не заинтересованы в переговорах и в каком направлении они будут двигаться, пока предсказать трудно, но идет важный процесс оформления новой политики. Американская политика будет новой в отношении Украины — это точно, а вот какой новой — пока вопрос остается открытым, там множество разных вариантов. 

- Сергей Александрович, не то чтобы по вашему мнению — по вашим ощущениям, возможна ли полномасштабная война Украины с Россией сейчас?

– Да. Да, безусловно. Владимир Путин считает, что нас обманули, не вводить войска было ошибкой на юго-восток Украины в 2014 году, и он понимает — его историческая миссия — не допустить превращения Украины в анти-Россию. Если он не выполнит эту историческую миссию, то все его великие свершения в истории России будут таким образом блокированы. Это его миссия — прекратить превращение Украины в анти-Россию.

Это один большой фактор, а второй — большинство на юго-востоке Украины хотят, чтобы эта страна была в дружеских отношениях с Россией, и, более того, большинство не возражало бы пойти по пути Крыма и полностью воссоединиться с Россией. Это имеет важное значение.

И третье — это гибридная война между Западом и Россией с целью уничтожения нас. Речь идет о государственном перевороте в России, установлении марионеточной хунты, а дальше — разделение России на десять частей, лишение ее суверенитета, и исчезновение нашей страны в том виде, в котором она существовала последние несколько столетий. 

Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией
Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией

И еще один фактор — резко возросшая неадекватность политических элит США и стран Евросоюза, связанные с внутренними кризисными явлениями, которые у них происходят. Это означает, что они могут сделать чудовищные глупости, например, как они убили Муаммара Каддафи. Сегодня, кстати, 10 лет со дня убийства этого лидера. Или что они сделали в Сирии, или что американцы делали в последние годы в Афганистане. Вот такие жесткие ошибки они безусловно могут допустить. Все это — предпосылки для того, что может вспыхнуть война.

- На этот раз сумеем ли мы найти силы начать полномасштабную военную операцию на Украине?

– У нас нет задачи военного противостояния киевской хунте. В случае ввода российских войск и скоротечных боевых действий большинство украинской армии перейдет на сторону России. Дело в другом — дело в противостоянии Западу. В этом случае начнется девятый вал, мощнейшая волна санкций, многие из них могут носить неожиданный характер — начнутся кибератаки, которые заблокируют российские самолеты, или выключат светофоры в крупнейших мегаполисах России.

- И как мы этому будем противостоять?

– Надо готовиться. Закон о независимом интернете исполнять. Какие-то спецслужбистские вещи — чтобы нельзя было подключиться к диспетчерским аэропортов через интернет, хакерскую атаку провести. НАТО все это уже делала. Надо пройтись по чувствительным объектам инфраструктуры. 

Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым
Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым
© РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Ну и политическая воля должна быть — не должно быть воя со стороны элит, которые хранят свои деньги и недвижимость за границей. Они тогда удержали Путина от решения ввести войска. Разве Путин кого-то отправил в отставку? Он не уволил. Были же люди, которые отговаривали — не надо вводить войска на юго-восток Украины. Эти люди не уволены со своих постов. Мне кажется, надо было это сделать.