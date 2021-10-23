Провал судебной реформы на Украине может повлиять на инвестиции и евроатлантическую интеграцию, считает глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас. Об этом он 22 октября заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24»

«Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс (для реформирования судебной системы — ред.). Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе… Это также очень важно для инвестиций, как внутри, так и снаружи. Инвесторы должны быть уверены: если что-то пойдет не так — суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности», — сказал Маасикас.

Судебная реформа Зеленского: украинские суды превратят в инструмент обслуживания внешнего управления © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Кристина Квин - она отметила, что для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО и ЕС Украине придется усовершенствовать судебную систему.

По словам посла Великобритании Мелинды Симонс, провал судебной реформы на Украине может обернуться остановкой инвестиций.

«Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я соглашаюсь с Кристиной, что это станет растущей проблемой для евроатлантических планов Украины», — отметила Симонс.

При этом обе отметили, что США и Великобритания продолжат помогать Украине с внедрением реформ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснял проведение судебной реформы тем, что иначе страна не получила бы финансовую помощь от ЕС и Международного валютного фонда.

Всего Зеленский подписал три законопроекта, которые являются ключевыми для судебной реформы. При этом ранее один из этих законопроектов (о ВККС) он ветировал, так как закон не позволял иностранным экспертам в полной мере получить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей. Позднее закон был исправлен и подписан Зеленским.