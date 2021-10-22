России нет смысла все время подбрасывать турецкой экономике денег, и делать вид, что мы не замечаем их недружественные действия на постсоветском пространстве, и в том числе в отношении Крыма. Об этом рассказал известный российский политик и политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Реджеп Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Более того, Анкара считает незаконными выборы в Госдуму, состоявшиеся на полуострове.

Эксперт подчеркнул, что турки могли бы занимать более нейтральную позицию, учитывая, что, они получают много средств от российских туристов и от продажи своих товаров, но они достаточно активно этот крымский вопрос педалируют.

«Понятно, в Турции тепло, Средиземное море, понятно, что у них очень хорошо развита туристическая отрасль. И действительно за тридцать лет огромное количество людей привыкло туда ездить. Но на самом деле мне кажется, что здесь мы находимся в зависимом положении, и это дело надо менять. Надо развивать собственный внутренний туризм, максимально оттягивая потоки. Ну а где-то, может быть, даже надо и затруднять эти поездки в Турцию, по той простой причине, что это должно быть политическим фактором», — уверен Михеев.

Это не значит, что нужно целенаправленно наказать Турцию или начинать с ней войну, но Россия ни разу не принуждала Анкару к вежливости, а это неправильно, заключил собеседник издания.

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