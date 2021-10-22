Продолжать политику «закручивания гаек» Зеленскому будет не так просто. Когда до людей системы будет доходить, что он теряет поддержку и это значит, что ему осталось полтора года править, то они будут вести себя более сдержанно, рассказал директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

Эксперт подчеркнул, что Зеленскому будет довольно сложно усиливать репрессии в этих обстоятельствах.

«Мне кажется, что Зеленскому будет довольно сложно усиливать репрессии в этих обстоятельствах. Наверное, он попытается, заручившись поддержкой Запада. Если там дадут понять, что они готовы поддержать за то, что он пошёл навстречу… Это мы будем понимать позже, сейчас это открытый вопрос», — указал Погребинский.

Но народное недовольство в формате Майдана сейчас невозможно по той причине, что технология Майдана требует целого ряда условий, которые сейчас не готовы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.