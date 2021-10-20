Падение рейтинга действующего президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что люди, работающие в системе, сделают свои выводы, и тогда возможно внутреннее сопротивление проводимой сейчас репрессивной политике. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Михаил Погребинский

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

- Михаил Борисович, по данным социологов, продолжается падение рейтинга Владимира Зеленского, теперь он ниже 25%. В чем причина этого, какой может быть реакция Офиса президента?

— Чтобы отвечать на вопрос о причинах, надо внимательно разобраться с цифрами и понять, коррелируют ли они с тем, что люди реагируют на ситуацию с обвинениями в адрес Зеленского, на «офшорный скандал», на «вагнергейт»… Если есть какая-то корреляция, то есть и ответ на этот вопрос. Но сейчас я не имею возможности посмотреть на эти цифры внимательно и не стану ничего утверждать.

Что касается возможной реакции власти, то те люди, которые работают в системе, они будут смотреть: рейтинг Зеленского падает, значит, связывать свою судьбу с ним пол вещам, за которые можно будет потом получить — рискованно. Они же (власть — Ред.) хотят разворачивать репрессии по полной программе. Я очень надеюсь, что будет внутреннее сопротивление этому. Сопротивление не открытое, потому что они (власть — Ред.) сейчас вообще всё контролируют. Конечно, больше всего контролирует ситуацию американское посольство, но и они (Офис президента — Ред.) очень многое контролируют. Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Тут надо обратить внимание на то, что сейчас американцы будут контролировать НАБУ, то есть смогут без решения суда производить обыски, смогут что угодно сделать. Будут контролировать вообще всё. И это становится уже и для самого Зеленского довольно рискованно. Он же сопротивлялся… Тем не менее, пошёл на это.

- Почему?

— Зеленский пошёл на уступки после того, как появилась разного рода информация, которая его дискредитирует. Совершенно понятно, что все эти «сливы» одобрены американцами. Потому что иначе не было бы Зеленского в этом скандале с офшорами. Кроме того, был целый ряд других публикаций, которые не появились бы. То есть, они не появились бы, если бы не американцы.

Мне кажется, что Зеленский очень озабочен тем, что американцы начали проявлять открытое недовольство им, и вот он быстренько-быстренько пошёл им навстречу. Пошёл навстречу и Международному валютному фонду, полностью выполнил все требования, а теперь выполнил и требования по НАБУ тоже.

Я думаю поэтому, что тут всё же есть связь (с падением рейтинга — Ред.), что весь этот шум вокруг офшоров, вокруг вагнергейта — он всё же до людей доходит. Но, повторю, уверенно это можно будет сказать лишь после того, как будет возможность внимательно проанализировать корреляцию между ответами на эти вопросы.

- Можно ли предположить, что падение рейтинга Зеленского может только усилить давно наблюдаемую тенденцию к «закручиванию гаек»?

— Я как раз уже сказал о том, что продолжать политику «закручивания гаек» Зеленскому будет не так просто. Когда до людей системы будет доходить, что он теряет поддержку и это значит, что ему осталось полтора года править, то они будут вести себя более сдержанно. «Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Мне кажется, что Зеленскому будет довольно сложно усиливать репрессии в этих обстоятельствах. Наверное, он попытается, заручившись поддержкой Запада. Если там дадут понять, что они готовы поддержать за то, что он пошёл навстречу… Это мы будем понимать позже, сейчас это открытый вопрос.

- Грядёт зима, мы видим обострение энергетического кризиса. В ряде регионов Украины под угрозой срыва отопительный сезон. Может ли это всё привести к таким проявлениям народного недовольства, которые изменят политическую ситуацию в стране?

— Я думаю, что народное недовольство в формате Майдана сейчас невозможно. Невозможно по той причине, что технология Майдана требует целого ряда условий, которые сейчас не готовы. Среди прочего, надо, чтобы существовал какой-то союз олигархов, направленный против Зеленского. Сейчас такого союза нет. Надо, чтобы некие внешние силы — вроде американцев — решили, что их не устраивает ситуация, что надо всё менять. Этого тоже нет. И не будет. Потому что они просто рассчитывают поменять его (Зеленского — Ред.) на того, кто им больше подходит, поменять без всяких таких вещей.

Но это не значит, что не будет народного недовольства, как бы — спорадического. Но что это значит? Допустим, где-то в Винницкой области или где-то ещё перестанут топить. Люди выйдут, будут блокировать дороги. Подобные акции, если они будут происходить в разных местах и в одно примерно время, то они могут привести к определённому расшатыванию ситуации. Но это не тот случай, когда на площади собираются сто тысяч человек… Украина входит в отопительный сезон со стабильной политикой - Зеленский © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Возвращаясь к вопросу о рейтинге, добавлю вот что. Зеленский приближается к тем процентам голосов, которые были у Порошенко. Зеленский сейчас ориентируется на его электорат, тем не менее, и сам Порошенко контролирует там свои 10-12 процентов. То есть, это не последнее снижение рейтинга (Зеленского — Ред.).

Думаю, должно закончиться так, что и у Порошенко, и у Зеленского, и даже у Юлии Тимошенко — всё вместе и будут вот эти 25-27%.

- Но кто может стать реальным конкурентом Зеленскому?

— Пока люди не поняли, кто ему противостоит, они не будут ориентироваться. Если, например, (бывший спикер Рады — Ред.) Разумков будет активно действовать и получит какую-то поддержку, в частности, поддержку на телеканалах одного из олигархов, то тогда у него будет не 5%, а 15%. Это вполне возможно. Станет ли Разумков Зеленским? Штрихи к портрету «украинского Кеннеди» © Facebook, Верховна Рада України

В принципе, в сегодняшней ситуации Разумков может выйти на второе место после Зеленского. Но для этого нужно, чтобы люди понимали, что он представляет реальную силу, у которой есть шансы. Сегодня же он воспринимается людьми как часть команды Зеленского.

- А настоящая оппозиция — она может рассчитывать на какой-то результат?

— Вы имеете ввиду оппозицию курсу?

- Да.

— Оппозиция курсу — это только «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Больше никого нет. Остальные только изображают — Мураев и компания…

- Не считаете, что это настоящая оппозиция?

— Это просто игра амбиций человека, который хочет показать Зеленскому, что он удобный для него оппозиционер. Поэтому и морочат голову, что закрывают телеканал («НАШ» — Ред.)… Закрывают, да никак не закроют. Если бы хотели на самом деле закрыть канал, то сделали бы это быстро, как закрывали все телеканалы Медведчука. Рейтинг Зеленского за месяц упал почти на 9% - опрос © REUTERS, Jonathan Ernst

- «Первый Независимый» закрыли в течение часа после начала вещания…

— Да, закрыли в течение часа. А тут — никак не могут. Поэтому ясно, что Мураев — это игра власти, по-видимому, с Ринатом (Ахметовым — Ред.). Тут… я не знаю, но у меня складывается именно такое впечатление.

- Будет ли оппозиция поддерживать протесты или организовывать их?

— ОПЗЖ трудно будет вывести большое количество людей. Могут быть организованы какие-то протесты, но это не десятки тысяч, я не очень в это верю. Только в том случае, если это (протесты — Ред.) будет стихийно возникать, тогда они могут это знамя подхватить. А организовать… Во-первых, люди просто будут бояться. Тут нужны организаторы, а они будут бояться — мы же видим, что власть готова к репрессиям.

- Значит, какое-либо реальное противостояние нынешнему курсу, который будет олицетворять либо Зеленский, либо кто-то другой, в настоящих условиях достаточно затруднено, такой напрашивается вывод?

— Да, можно и так сказать.