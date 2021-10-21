Российский «Газпром», в отличие от компаний из США и Ближнего востока, нарастил поставки газа в Европу и не наживается на кризисе в европейской энергетике, сказал президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября

Он напомнил, что в 2021 году «Газпром» увеличил продажи газа в дальнее зарубежье на 11 млрд кубометров, или 8,7%.

«Газпром увеличил поставки на европейский рынок. Меня слышат хорошо все или нет? Вам сокращают, а мы увеличиваем», — подчеркнул Путин.

Он также отверг все обвинения в адрес России в том, что она виновна в нынешнем росте цен на газ в Европейском Союзе.

«Когда европейцы формулировали принцип формирования рынка, они исходили из того, что это премиальный рынок. А он не оказывается премиальным — в Латинскую Америку и Азию газ ушел», — подчеркнул российский президент.

Путин рассказал, когда начнутся поставки газа по «Северному потоку - 2» © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Причем здесь Россия? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии», — сказал Путин.

Он также отметил, что европейцы получают газ по долгосрочным контрактам вчетверо дешевле рыночной цены, «Газпром» не получает сверхприбылей, так как заинтересован в долгосрочных контрактах и взаимных обязательствах.

Напомним, ряд европейских и американских политиков обвиняют Россию в том, что она якобы искусственно создает дефицит газа в Европе для того, чтобы ускорить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

В своей риторике противники газопровода активно продвигают тезис о том, что Москва якобы «использует энергетику в качестве оружия».

Именно такая формулировка ранее звучала в американо-германском меморандуме, согласно которому Германия берет на себя обязательство ввести санкции на уровне ЕС против «Северного потока — 2» в том случае, если Россия «будет использовать энергетику в качестве оружия».

После ввода санкций уже достроенный газопровод фактически будет остановлен. США это необходимо для того, чтобы иметь еще один рычаг влияния на Европейский союз, так как Вашингтон контролирует киевский режим и может в любой момент остановить транзит газа в ЕС.