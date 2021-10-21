Отмечается, что 13-летняя девочка родила ребенка от своего 18-летнего парня.
«Новоиспеченной мамочке только в августе исполнилось 13! Но, несмотря на такой нежный возраст, она счастлива и успешно справляется со своей новорожденной дочерью. А супермолодая бабушка — 31-летняя мама роженицы Людмила — бесконечно благодарна менским врачам за вовремя оказанную квалифицированную помощь. А всему медперсоналу больницы — за заботливый уход и внимание», — говорится в сообщении.
Пользователи соцсети обратили внимание на то, как радостно в горсовете описывают ситуацию: «Вы с такой гордостью подали эту информацию, как будто собрали рекордный урожай сахарной свеклы! Таким не совсем этично хвастаться!», «Врачи — молодцы! Но маме 13 лет! Это ужас».
Ранее сообщалось, что дело в отношении отца новорожденной уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.