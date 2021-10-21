Пользователи Facebook раскритиковали Менский городской совет Черниговской области за чрезмерно радостный пост о родившей ребенка 13-летней девочке. Новость о родах была размещена на странице горсовета 20 октября

Отмечается, что 13-летняя девочка родила ребенка от своего 18-летнего парня.

«Новоиспеченной мамочке только в августе исполнилось 13! Но, несмотря на такой нежный возраст, она счастлива и успешно справляется со своей новорожденной дочерью. А супермолодая бабушка — 31-летняя мама роженицы Людмила — бесконечно благодарна менским врачам за вовремя оказанную квалифицированную помощь. А всему медперсоналу больницы — за заботливый уход и внимание», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что дело в отношении отца новорожденной уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.