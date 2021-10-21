ЕС не получит дополнительные объемы газа до тех пор, пока не будет сертифицирован газопровод «Северный поток - 2», сообщило агентство Bloomberg

По информации агентства, Кремль не собирается идти на уступки Евросоюзу из-за испорченных за последние годы отношений.

«Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — цитирует Bloomberg депутата Госдумы Константина Косачева.

Бюрократические игры и реальный рынок. Как ЕС планирует воевать с Газпромом © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Кроме того, источник Bloomberg сообщил, что российским властям нужны твердые гарантии не только того, что «Северный поток-2» запустят, но и что он будет загружен на полную мощность впоследствии.