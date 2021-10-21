По информации агентства, Кремль не собирается идти на уступки Евросоюзу из-за испорченных за последние годы отношений.
«Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — цитирует Bloomberg депутата Госдумы Константина Косачева.
Политик в интервью агентству напомнил, что «Газпром» выполняет все контрактные обязательства. По его словам, «все, кроме этого, может стать предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений».
Кроме того, источник Bloomberg сообщил, что российским властям нужны твердые гарантии не только того, что «Северный поток-2» запустят, но и что он будет загружен на полную мощность впоследствии.