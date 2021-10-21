Европа прибегает к двойным стандартам и политическому давлению на Россию, чтобы получить выгодные цены на газ, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Всем энергетическим компаниям, включая европейские, разрешено преследовать коммерческую выгоду, а «Газпрому» — нет, пояснил собеседник издания.

«Меньше газа поставляют в Европу поставщики СПГ, в том числе из Соединенных Штатов меньше поставляют, из Катара, из Нигерии, из Алжира. Все поставщики уменьшили свои отгрузки в Европу. Они хотят заработать и отправляют свой газ в Азию, где цены выше… Почему Норвегию не обвиняют в том, что она снижает объемы добычи уже четвертый год подряд? У нее же есть месторождения в Баренцевом море», — сказал Юшков.

В адрес перечисленных стран обвинения в угрозе энергобезопасности Европы не поступают, подчеркнул эксперт. В использовании энергетики в качестве оружия «западные партнеры» безосновательно обвиняют лишь Россию, заключил Юшков.

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