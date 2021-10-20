«Большинство респондентов — 61,7% — считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 22,7%», — сказано в сообщении.
Также результаты опроса показали, что президент Украины Владимир Зеленский растерял почти 9% своей поддержки за месяц, поскольку его электорат недоволен действиями главы государства.
Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.