Большинство украинцев считают неправильной государственную политику власти. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные 20 октября на своем официальном сайте

«Большинство респондентов — 61,7% — считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 22,7%», — сказано в сообщении.

Также результаты опроса показали, что президент Украины Владимир Зеленский растерял почти 9% своей поддержки за месяц, поскольку его электорат недоволен действиями главы государства.

Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.