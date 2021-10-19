«Это первая половина декабря 2021 года», — сказала Слащева.
Работа над перезапуском мультсериала «Ну, погоди!» началась на киностудии в 2020 году. Новая версия мультфильма будет выполнена в технике 3D, сценарий ленты продолжат уже известные всем приключения Волка и Зайца, которых на этот раз озвучат шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.
Помимо старых персонажей, в мультипликационном фильме появятся и новые: Барсук Тим, Косуля Уля и Еж Шу.
Новый мультсериал не будет прямым продолжением классической версии, а, скорее, оригинальным прочтением истории с сохранением жанра гэговой комедии, то есть юморе, построенном на очевидных нелепостях.
Автором новой аранжировки для заставки проекта стал украинский певец Иван Дорн, который согласился на этот проект, несмотря на критику местных радикалов в адрес украинских звезд, сотрудничающих с российскими коллегами.