Председатель совета директоров российской киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала примерное время премьеры новой версии мультсериала «Ну, погоди!». Об этом 19 октября написало интернет-издание 7dniv.info

«Это первая половина декабря 2021 года», — сказала Слащева.

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Помимо старых персонажей, в мультипликационном фильме появятся и новые: Барсук Тим, Косуля Уля и Еж Шу.

Новый мультсериал не будет прямым продолжением классической версии, а, скорее, оригинальным прочтением истории с сохранением жанра гэговой комедии, то есть юморе, построенном на очевидных нелепостях.

Автором новой аранжировки для заставки проекта стал украинский певец Иван Дорн, который согласился на этот проект, несмотря на критику местных радикалов в адрес украинских звезд, сотрудничающих с российскими коллегами.