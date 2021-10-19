«Мы нашли хорошее место. Очень тихое, спокойное, и для того, чтобы людям было интересно ездить, решили сделать ферму. Пока это не бизнес, это хобби», — сказал предприниматель.
Располагается семейная ферма Тигипко в Черниговской области, сейчас на ней живет 85 буйволов. В настоящее время бывший вице-премьер делает из их молока сыр, чтобы научиться, он даже приглашал профессора из Италии.
Сейчас Тигипко с семьей проводит на буйволиной ферме выходные, но в будущем планирует больше уделять времени этому проекту, а в политику возвращаться не собирается.
«Раньше в Украине была возможность заниматься и бизнесом, и политикой. Сейчас это невозможно делать, и я считаю, что это минус», — заключил экс-вице-премьер.
Сергею Тигипко 61 год, ранее он возглавлял Нацбанк, потом, в период президентства Виктора Януковича, был вице-премьером Украины, а также дважды сам баллотировался на должность лидера страны.
В настоящее время состояние Тигипко оценивается в сумму, превышающую 400 млн долларов.
Нынешней супруге экс-политика Алле Зиневич 37 лет, она владелица одного из киевских бистро и модель: ранее женщина участвовала в конкурсах красоты. СМИ известно, что у нее от Тигипко трое сыновей 10, 9 и 5 лет. При этом ни одному журналисту пара так и не назвала точный срок их отношений.
Многие связывают это с тем, что дети от Зиневич рождались у политика, когда он еще был в предыдущем браке. Первый союз экс-вице-премьер заключил еще в 1981 году, а второй — в 2005-м, когда сочетался браком с предпринимательницей Викторией Лопатецкой.