Бывший вице-премьер Украины, а сейчас бизнесмен и банкир Сергей Тигипко 18 октября впервые появился на публике с новой женой, моделью Аллой Зиневич. Пара посетила финал конкурса «Мисс Украина Вселенная», а заодно рассказала журналистам ТСН о своем новом детище - буйволиной ферме

«Мы нашли хорошее место. Очень тихое, спокойное, и для того, чтобы людям было интересно ездить, решили сделать ферму. Пока это не бизнес, это хобби», — сказал предприниматель.

Депутат Рады признался, что мечтает вернуться в «Квартал 95» © Instagram, sluganarodu.koria

Сейчас Тигипко с семьей проводит на буйволиной ферме выходные, но в будущем планирует больше уделять времени этому проекту, а в политику возвращаться не собирается.

«Раньше в Украине была возможность заниматься и бизнесом, и политикой. Сейчас это невозможно делать, и я считаю, что это минус», — заключил экс-вице-премьер.

Сергею Тигипко 61 год, ранее он возглавлял Нацбанк, потом, в период президентства Виктора Януковича, был вице-премьером Украины, а также дважды сам баллотировался на должность лидера страны.

В настоящее время состояние Тигипко оценивается в сумму, превышающую 400 млн долларов.

Нынешней супруге экс-политика Алле Зиневич 37 лет, она владелица одного из киевских бистро и модель: ранее женщина участвовала в конкурсах красоты. СМИ известно, что у нее от Тигипко трое сыновей 10, 9 и 5 лет. При этом ни одному журналисту пара так и не назвала точный срок их отношений.

Многие связывают это с тем, что дети от Зиневич рождались у политика, когда он еще был в предыдущем браке. Первый союз экс-вице-премьер заключил еще в 1981 году, а второй — в 2005-м, когда сочетался браком с предпринимательницей Викторией Лопатецкой.