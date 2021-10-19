Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV заявил, что страна готова к третьей волне коронавируса и назвал большим достижением медицинской системы наличие машин скорой помощи

Коронавирус убил почти 59 тысяч украинцев © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В то же время, по его словам, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, поэтому единственным способом избежать ситуации является вакцинация.

Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар рассказала, что украинцы боятся говорить соседям о том, что собираются привиться от коронавируса из-за изгнания и запугиваний. Депутат сравнила ситуацию с «теменью Средневековья».

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 15 579 новых случаев заболевания COVID-19, 538 пациентов скончались. За все время пандемии в стране заболели 2 660 273 человека, летальных случаев — 61 348.