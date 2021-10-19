«Третья волна — волна "Дельта"… Пик "Дельты" сегодня и в ближайшие две недели будет угасать, мне так кажется. И не просто кажется, я знаю ту или иную информацию из министерства здравоохранения, из СНБО. Главное, в этом вопросе понять, насколько ты готов. Считаю, что Украина готова… У нас все готово. Есть скорые. Это очень большое достижение нашей медицинской системы», — подчеркнул Зеленский.
В то же время, по его словам, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, поэтому единственным способом избежать ситуации является вакцинация.
Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар рассказала, что украинцы боятся говорить соседям о том, что собираются привиться от коронавируса из-за изгнания и запугиваний. Депутат сравнила ситуацию с «теменью Средневековья».
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 15 579 новых случаев заболевания COVID-19, 538 пациентов скончались. За все время пандемии в стране заболели 2 660 273 человека, летальных случаев — 61 348.