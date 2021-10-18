Президент Украины Владимир Зеленский выразил осторожную радость, что пятому президенту Петру Порошенко, который на последних выборах был его главным конкурентом, не удалось вовремя найти компромат, чтобы помешать его кампании. Об этом 17 октября он заявил в эфире телеканала ICTV

В частности, Зеленский прокомментировал расследование журналистов об офшорах «Досье Пандоры».

«Ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет. Грязи никакой нет… Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко», — заявил он.

Лидер отметил, что «все, что он делал, все люди знают — это телевидение и кино».

Не Порошенко: астролог назвал главную угрозу для Зеленского © REUTERS, Jonathan Ernst Игоря Коломойского.

Третьего октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с Коломойским.