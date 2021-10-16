Украинская власть в своей международной риторике постоянно говорит якобы о войне с Россией, хотя ни президент, ни парламент Украины не принимали соответствующих документов, а в целом признать страну государством-агрессором может только Совбез ООН. Об этом 14 октября заявил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый»

По его словам, все события, которые происходят или происходили нужно оценивать, глядя через призму политики и коррупции.

«"Аннексия Крыма", "оккупация", "конфликт", "военный конфликт", "война" — так много используется терминов, но мало кто понимает их значение… Ну какая война между Украиной и Россией? Скажите, кто ее объявил? Ее президент Украины объявил? Нет! Парламент? Нет! Кто ее объявил? Ее никто не объявлял. Когда мы слышим, что Украина требует признать РФ страной агрессором, да, Украина может это требовать, но кто в мире может признать государство агрессором? Устав ООН на этот вопрос отвечает — "признать страну государством-агрессором может Совет безопасности ООН"», — заявил депутат.

Фарион призвала перестать называть Россию «страной-агрессором» © lenta.ru

Ранее политик заявил, что украинская власть навязала народу мысли якобы о войне с Россией, чтобы отвлечь внимание от выведения государственных средств на офшорные счета.