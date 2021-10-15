На фестивале выступят десятки творческих коллективов Дальнего Востока и национально-культурные общественные организации Находки. В программе также запланированы театр пародии Верки Сердючки, показ мод, национальные кухни, хоровод дружбы и ярмарка мастеров.
Этнокультурное событие пройдет 16 октября в городском парке культуры и отдыха в рамках проекта «Славянский берег», реализуемого при финансовой поддержке правительства Приморского края.
Украинцы — одна из самых массовых этнических общин Дальнего Востока. Первые переселенцы из Черниговской и Полтавской губерний появились в Приморье в конце XIX века.