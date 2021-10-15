В Приморском крае пройдет фестиваль украинской культуры под названием «Рiднi джерела». Об этом 14 октября сообщило РИА VladNews

На фестивале выступят десятки творческих коллективов Дальнего Востока и национально-культурные общественные организации Находки. В программе также запланированы театр пародии Верки Сердючки, показ мод, национальные кухни, хоровод дружбы и ярмарка мастеров.

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Украинцы — одна из самых массовых этнических общин Дальнего Востока. Первые переселенцы из Черниговской и Полтавской губерний появились в Приморье в конце XIX века.