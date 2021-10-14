Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланда приехала на переговоры в Москву, а не на нейтральную территорию ради конфиденциальности. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник 12 октября в эфире телеканала «Наш»

«Очень важно, что Нуланд приезжала именно в Москву, что эти встречи не проходят где-то в третьих странах. Я допускаю, что она ехала в Москву ради конфиденциальности особой. Потому что в Москве прослушать западные, либеральные спецслужбы не смогут», — сказал эксперт

Бортник не исключил, что Нуланд для успешности переговоров с Москвой, «приходится прятаться от своих».

В понедельник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву. По данным американских властей, она планирует обсудить двусторонние отношения России и США, а также региональные и глобальные вопросы. После этого заместитель госсекретаря совершит поездки в Бейрут и Лондон.