«У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе», — приводит агентство слова Нуланд.
Нуланд получила широкую известность после того, как раздавала печенье протестующим на Майдане в Киеве в 2014 году.
Ее действия сравнивали с сюжетом книги Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», в которой нехороший подросток продался капиталистам за бочку варенья и корзину печенья.
Впоследствии в свободный доступ попали записи телефонных переговоров Нуланд с американским послом, в ходе которых решалось, кто возглавит Украину после госпереворота и свержения законно избранного президента страны Виктора Януковича.
После поражения демократов на выборах президента США в 2016 году Нуланд перестала работать в администрации Соединенных Штатов, однако после победы Джо Байдена на выборах 2020 года вернулась на работу в Госдепартамент.