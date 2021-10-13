Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивной свою встречу с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, в ходе которой обсуждалась имплементация минских соглашений и восстановление мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости 13 октября

«У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе», — приводит агентство слова Нуланд.

«Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Ее действия сравнивали с сюжетом книги Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», в которой нехороший подросток продался капиталистам за бочку варенья и корзину печенья.

Впоследствии в свободный доступ попали записи телефонных переговоров Нуланд с американским послом, в ходе которых решалось, кто возглавит Украину после госпереворота и свержения законно избранного президента страны Виктора Януковича.

После поражения демократов на выборах президента США в 2016 году Нуланд перестала работать в администрации Соединенных Штатов, однако после победы Джо Байдена на выборах 2020 года вернулась на работу в Госдепартамент.