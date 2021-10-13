Бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна объявил, что имеет президентские амбиции и в будущем планирует их реализовать. Такое заявление он сделал в эфире программы «ЖВЛ», на днях показанной каналом «1+1»

«Меня интересуют бизнес и политика. Вообще в далеком будущем, на далекую перспективу, хотелось бы стать президентом и более глобально на все процессы влиять, а не только заниматься спортом», — заявил Горуна.

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Не отказывается спортсмен и от участия в телевизионных проектах, в частности, в этом году он выходил на паркет «Танцев со звездами». Горуна женат, в 2019 году у него родилась дочь.