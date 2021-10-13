«Меня интересуют бизнес и политика. Вообще в далеком будущем, на далекую перспективу, хотелось бы стать президентом и более глобально на все процессы влиять, а не только заниматься спортом», — заявил Горуна.
Сейчас уроженцу Львова Горуну 32 года, по образованию он юрист и много лет работал адвокатом, прекращал практику только на время подготовки к Олимпиаде в Токио. Там в августе 2021 года он завоевал бронзовую медаль.
Не отказывается спортсмен и от участия в телевизионных проектах, в частности, в этом году он выходил на паркет «Танцев со звездами». Горуна женат, в 2019 году у него родилась дочь.