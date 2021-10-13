Президент Владимир Зеленский 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, планирует ненадолго посетить Запорожье. Примечательно, что детали поездки практически неизвестны, а к самому визиту решено не привлекать излишнее внимание прессы и общественности. Такую информацию изданию «ZaБор» сообщил источник в офисе главы государства

Родная «страна-агрессор». Кто и что толкает Зеленского на второй срок © пресс-служба президента Украины

Планируется, что Зеленский откроет там некий «Круг единства», вручит награды и сделает фото, после чего уедет из города. Также издание отмечает, что все это будет происходит, скорее всего, без участия журналистов.

«Время визита пока неизвестно. Но известно то, что вокруг визита не хотят создавать лишнего шума», — говорится в публикации.

В предыдущий раз Зеленский посетил Запорожье в конце прошлого года. Тогда он открыл мост через реку Старый Днепр, который строили еще с 2004 года. Буквально на следующий день после отъезда президента в интернете появились видео, на которых были запечатлены дефекты конструкции нового моста и плохое крепление деталей. Как отмечали жители Запорожья, новый мост стал шататься еще сильнее, чем старый.