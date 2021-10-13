Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала встречу в администрации президента России «очень продуктивной». Об этом сообщает РИА Новости.

Так чиновница ответила на вопрос журналиста об итогах переговоров на Старой площади. Нуланд приехала в Москву 11 октября. Чтобы Нуланд смогла посетить Москву, российские власти сняли с нее санкции в обмен на отмену ограничений для представителей России.

Во вторник заместитель госсекретаря беседовала с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Рябков назвал встречу «предельно откровенной» и полезной, хотя добавил, что позиции сторон «плохо стыкуются». Однако сама Нуланд посчитала диалог конструктивным, об этом рассказал пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

У Нуланд также были запланированы встречи с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком и помощником главы государства Юрием Ушаковым.