По всей видимости, получение знаний девушка решила совместить с чем-то более приятным, но не подумала о том, что ее сокурсники и преподаватель могут увидеть ее «дополнительное дело».
А увидели они кадры интимной близости студентки с молодым мужчиной.
«Пожалуй, биологию она изучает исключительно на практике. В роли учителя — сосед по общежитию», — подписал ролик if_operativ.
Однако стоит отметить, что фоном шла лекция не по биологии, а по химии, где совершенно невозмутимая преподавательница объясняла суть реакции распада.