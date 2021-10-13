Студентка первого курса Ивано-Франковского медицинского университета попала в щекотливую ситуацию, забыв выключить камеру ноутбука во время онлайн лекции. Видео конфуза на днях появилось на странице if_operativ в Instagram

Тимошенко ответила взаимностью сумскому коту © ba.org.ua

А увидели они кадры интимной близости студентки с молодым мужчиной.

«Пожалуй, биологию она изучает исключительно на практике. В роли учителя — сосед по общежитию», — подписал ролик if_operativ.

Однако стоит отметить, что фоном шла лекция не по биологии, а по химии, где совершенно невозмутимая преподавательница объясняла суть реакции распада.