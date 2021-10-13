Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что информация о том, что в регионах нет газа, и не отапливаются даже места социальной сферы, не соответствует действительности. Об этом 12 октября он написал в своем Facebook

Накануне стала поступать информация по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах Украины. Сообщалось, что многие учреждения социальной сферы в ряде регионов остались без отопления из-за неподъемных цен на газ. Ивано-Франковск оказался в опасности из-за высоких цен на газ - мэр © ctd.com.ua, Olexander Ilchenko

«Раздается много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков относительно тарифов на отопление. Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет», — отметил Тимошенко.

Он заявил, что цена на газ для нужд населения осталась на уровне 7,42 грн за кубометр (около 20 рублей), а для потребностей социальной сферы — 16,8 грн (около 42 рублей). По его словам, это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку.

Первым о том, что больницы и детские сады остались без отопления из-за высоких цен на газ, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Позднее аналогичные данные стали поступать из Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областей.