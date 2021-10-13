Ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович на днях дал интервью автору YouTube-канала Super Алене Жигаловой, в котором опроверг слухи о своем романе с помощницей Риммой Агафошиной, которая уже 15 лет работает в программе

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«Это мне очень нравится. Не-не, во-первых, у нее двое детей. Про это писали один раз и потом угомонились. Ну, написали — все привыкли давным-давно. Даже не смешно», — отреагировал Якубович.

Он подытожил, что у Агафошиной есть муж и пара «замечательно живет».

Телеигра «Поле чудес» является репликацией нескольких подобных американских программ. В России передача выходит с 1990 года. Первым ведущим был журналист Владислав Листьев, а с ноября 1991 года и по сей день телеигру ведет Леонид Якубович.

В августе 2017 года ведущий «Поля чудес» попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. По украинскому законодательству, все, кто планирует въезжать на территорию полуострова, сначала должны получать на это разрешение властей Украины.

В настоящее время Якубович состоит во втором браке, его супруга Марина Видо — домохозяйка, она младше мужа на 18 лет. В 1998 году у пары родилась дочь. Также у ведущего есть сын от первого брака с певицей Галиной Антоновой.