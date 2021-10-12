«Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их в ваших барангаях (кварталах — ред.). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё», — сказал Дутерте.
Тех, кто уже вакцинировался президент попросил носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять коронавирус.
По данным на 10 октября, от COVID-19 вакцинировались 23,1 миллиона жителей Филиппин. Население же страны, по данным Всемирного банка, составляет 109,6 миллионов человек.