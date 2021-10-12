Тех, кто сомневается в вакцинации, можно вакцинировать от COVID-19 во сне. С таким предложением выступил президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает 12 октября РИА Новости со ссылкой на газету Inquirer

«Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их в ваших барангаях (кварталах — ред.). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё», — сказал Дутерте.

Украинские умельцы выпустили магнит, «обезвреживающий чип от вакцинации» © Открытые источники

По данным на 10 октября, от COVID-19 вакцинировались 23,1 миллиона жителей Филиппин. Население же страны, по данным Всемирного банка, составляет 109,6 миллионов человек.