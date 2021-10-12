«Чрезвычайная ситуация в нашем обществе — отсутствие поставок газа в учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения! То есть опять имеем проблемы вхождения в отопительный период… Даже подписав Меморандум на государственном уровне… Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть в нормах права и в соответствии с документами, договоренностями», — написал он.
Также Марцинкив отметил, что, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр (около 20 рублей), теперь получается — за 30 гривен (около 75 рублей). По его подсчетам из местного бюджета необходимо выделить дополнительно 500 тысяч гривен (около 1,2 млн рублей).
Мэр назвал ситуацию чрезвычайно и призвал центральные власти принимать немедленные решения. В конце сентября Кабинет министров, «Нафтогаз Украины» и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым было предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.