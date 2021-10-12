Больницы и детские сады Ивано-Франковска остались без отопления из-за высоких цен на газ. Об этом 11 октября сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook

«Чрезвычайная ситуация в нашем обществе — отсутствие поставок газа в учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения! То есть опять имеем проблемы вхождения в отопительный период… Даже подписав Меморандум на государственном уровне… Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть в нормах права и в соответствии с документами, договоренностями», — написал он.

Еврокомиссия может заблокировать «Северный поток - 2» - член Европарламента © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мэр назвал ситуацию чрезвычайно и призвал центральные власти принимать немедленные решения. В конце сентября Кабинет министров, «Нафтогаз Украины» и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым было предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.