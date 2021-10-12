Многие положения закона об олигархах, направленного на ограничение влияния богатейших людей Украины на СМИ и политическую жизнь, вызывают вопросы касательно их соответствия украинскому законодательству. Такое мнение 11 октября выразил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза в эфире телеканала «Украина 24»

Разумков ждет от Зеленского вето на закон об олигархах © Дмитрий Разумков/Фейсбук

«К этому законопроекту много вопросов, особенно по тому, как его принимали. Это невозможно, правовой нигилизм, мы становимся восточноевропейским Сомали», — сказал Береза, предрекая Украине судьбу попавшей в глубокий политический кризис африканской страны.

Бывший парламентарий добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует ветировать законопроект и дождаться выводов Венецианской комиссии, а затем направить его на повторное голосование в Верховную Раду.

В сентябре Рада приняла во втором, последнем, чтении инициированный Зеленским законопроект о «деолигархизации». Согласно документу, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Им запретят финансировать политические партии и владеть СМИ.

Накануне депутат парламента от партии «Голос» Ярослав Железня сообщил, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны передал закон об олигархах на подписание спикеру парламента Руслану Стефанчуку, однако по закону подписать его может отправленный в отставку Разумков, так как на момент голосования спикером был он.