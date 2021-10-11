Министерство юстиции Грузии опровергло сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 10 октября сообщили на Facebook-странице ведомства

Саакашвили рассказал об отношениях со своей голландской женой и украинской любовницей © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Отмечается, что заключенный получает предписанные ему лекарства и во время голодовки находится под постоянным наблюдением врачей. Его жизненно важные показатели в норме, давление составляет 120 на 90, пульс — 90, а глюкоза — 101 миллиграмм на децилитр.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

Накануне его личный врач Николоз Кипшидзе заявил, что состояние бывшего президента Грузии ухудшилось, ему требуется госпитализация. Медик отметил, что заключенному трудно ходить и говорить.