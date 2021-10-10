Срыв противостояния России и Украины в острую фазу не входит в планы коллективного Запада, рассказал писатель Глеб Бобров в интервью Украина.ру

Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру

«Даже без Третьей мировой всерьез ввязываться в вооруженное противостояние с Россией коллективный Запад сегодня не готов. США только-только, что называется, унесли ноги из Афганистана, проиграв войну бармалеям. Европа завороженно смотрит на зашкаливающие ценники на газ и с ужасом ждет начала зимы. И все это на фоне наглядной невменяемости Украины», — сказал Бобров.

Начало военного противостояния с Россией в таких условиях это «русская рулетка с пистолетом ТТ», заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.