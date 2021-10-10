Раздираемый внутренними противоречиями, подверженный гигантскому росту цен на энергоресурсы и потерпевший поражение в Афганистане Запад не готов спровоцировать Украину на конфликт с Россией, считает Бобров.
«Даже без Третьей мировой всерьез ввязываться в вооруженное противостояние с Россией коллективный Запад сегодня не готов. США только-только, что называется, унесли ноги из Афганистана, проиграв войну бармалеям. Европа завороженно смотрит на зашкаливающие ценники на газ и с ужасом ждет начала зимы. И все это на фоне наглядной невменяемости Украины», — сказал Бобров.
Начало военного противостояния с Россией в таких условиях это «русская рулетка с пистолетом ТТ», заключил эксперт.
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