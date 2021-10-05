Луганский писатель Глеб Бобров о гипотетической войне между Россией и Украиной: Москва ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики

— Глеб, в «нулевых» вышел твой провидческий роман «Эпоха мертворожденных» о войне Украины с Донбассом. Вы в нулевых предвидели то, что случилось в десятых. Поэтому, думаю, сегодня нельзя не задать тебе вопрос о возможности войны между Россией и Украиной. Если она возможна, то как? Каким может быть сценарий развития военных действий?

— Война между Россией и Украиной в том виде, под каким она ныне представляется в обществе, по образу и подобию «принуждения к миру» Грузии 08.08.08 — с танковыми колоннами, чеченским спецназом и штурмовой авиацией в небе — на мой взгляд, крайне маловероятна.

Во всяком случае, за все семь с лишком лет, что я наблюдаю за драматическими событиями в Донбассе изнутри — из Луганска и журналистских командировок в прифронтовые территории — Москва все это время прилагает максимум усилий, дабы избежать этот крайний сценарий и не дать киевским марионеткам спустить курок.

— Тогда в каком случае Москва может вмешаться в конфликт?

— Единственным условием подобного вмешательства могло бы стать разве только широкомасштабное наступление ВСУ и штурм столиц Донбасса. Россия, в свою очередь, неоднократно и словом, и делом давала понять, что это будет концом украинской государственности — она категорически не позволит реализовать хорватский сценарий и силовым путем ликвидировать наши республики.

Уверен, что в Киеве понимают все последствия своей гипотетической военной авантюры.

Если дело дойдет до сценария полномасштабных боевых действий, то, думаю, они будут заметно отличаться от войны в Южной Осетии. Скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ.

Всю наземную работу сделают армейские корпусы ЛНР и ДНР, возможно, усиленные российской техникой и современными вооружениями.

— Если украинская армия побежит, то где армия ЛДНР должна будет остановиться?

— При всем этом, как и в Грузии, это будет операция «по принуждению к миру» — даже если украинская армия побежит, как, например, она драпала под Дебальцево, то похода на Киев все равно не будет.

— Почему?

— Дело в том, что нынешняя Украина находится в режиме ручного управления США. Ее задача — формирование долговременной и непрерывной головной боли для Российской Федерации. Это, в принципе, классическая американская форма геополитической конкуренции — создание системным проблем всем, кто пробует проводить независимую политику.

Бородай описал реакцию РФ, если Украина начнет наступление на Донбасс © кадр из видео Украина.ру

Срыв такого противостояния в острую фазу и, соответственно, отмена устоявшихся правил игры с риском неконтролируемого обострения явно в планы Запада не входит. Начинать Третью мировую из-за нищего, несостоявшегося государства в Восточной Европе никто не хочет ни в США ни, тем паче в ЕС.

Даже без Третьей мировой всерьез ввязываться в вооруженное противостояние с Россией коллективный Запад сегодня не готов. США только-только, что называется, унесли ноги из Афганистана, проиграв войну бармалеям. Европа завороженно смотрит на зашкаливающие ценники на газ и с ужасом ждет начала зимы. И все это на фоне наглядной невменяемости Украины.

В этих условиях начало военного противостояния с Россией это даже не выстрел в ногу — это русская рулетка с пистолетом ТТ.