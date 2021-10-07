Захарова обвинила УЕФА в провокации из-за Крыма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала УЕФА не позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. Об этом 7 октября написал «Московский комсомолец»

Речь идет о логотипе первенства 2024 года, ранее опубликованном пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций. В основу его были взяты флаги и цвета 55 национальных ассоциаций, объединенные в различных комбинациях. При этом полуостров Крым на этом логотипе УЕФА отнесла к Украине.

Захарова назвала изображение Крыма в составе Украины провокацией, которая «очевидна всем». Дипломат акцентировала внимание на том, что за решением спортивной организации лежит желание Киева использовать любую международную площадку для демонстрации своего неприятия реального положения дел, в частности, того, что полуостров — часть Российской Федерации.

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В УЕФА свое решение «присоединить» Крым к Украине объяснили резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой эта территория признана украинской.